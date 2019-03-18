Москва, 18 марта, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Серия новых отставок губернаторов в России не исключена, для этого есть все предпосылки, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

(сс)GDJ Шахматы

«Так как отопительный сезон во многих регионах России подходит к концу и пик отрицательных температур пройден, то запрет на ротацию губернаторов снят, и уже в марте на самом деле состоятся некоторые отставки», — полагает политолог.

Кадровые решения покажут, какие выводы Кремль сумел сделать после острой избирательной кампании прошлой осени, когда в нескольких регионах сумели победить кандидаты от КПРФ и ЛДПР.

«Социальных проблем в стране меньше не стало, поэтому в регионы России стоит направлять временно исполняющих обязанности губернаторов, которые обладают не только управленческими навыками, но навыками и политической работы», — считает Башиоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта СМИ писали, что губернаторам ряда субъектов России грозят увольнения. При этом новую серию отставок глав регионов президент страны Владимир Путин откроет в ближайшие дни.

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