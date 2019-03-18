Махачкала, 18 марта, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Пятилетие со дня присоединения Крыма к России отметили в Махачкале. В минувшие выходные, 16 и 17 марта, в столице Дагестана состоялся фестиваль «Крымская весна». В городе прошли музыкальные, литературные, художественные и спортивные мероприятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Махачкалы.

Мэрия Махачкалы Крымская весна в Дагестане

Центральным событием фестиваля стал праздничный концерт с участием творческих коллективов и эстрадных исполнителей республики. Продолжилось празднование фестивалем крымской кухни, в котором приняли участие махачкалинские заведения общепита. Кафе и рестораны приготовили для посетителей жареную барабульку и чебуреки, лагман и сарму, пахлаву и чак-чак и множество других традиционных для Крыма блюд. Запить угощения предлагали крымским компотом с шиповником и кизилом или крымскими чаями из травяных сборов, приготовленными в самоваре на углях.

Напомним, пять лет назад, 16 марта 2014 года, был проведен общекрымский референдум о статусе полуострова. В нем приняло участие более 80% жителей Крыма и Севастополя, из которых большинство проголосовало за воссоединение с Российской Федерацией.

Спустя два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав государства. Таким образом, в России появилось два новых субъекта: Республика Крым и город федерального значения Севастополь.