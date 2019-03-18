Нью-Йорк, США, 18 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Нигерийский беженец признан чемпионом по шахматам в соревнованиях штата Нью-Йорк, сообщает The New York Times.

eluela31 Шахматные фигуры

Восьмилетний мальчик, который живет в манхэттенском приюте для бездомных со своей семьей, выиграл детский турнир в шахматном чемпионате Нью-Йорка в минувшие выходные, показав блестящее выступление. Победитель научился играть в шахматы всего год назад, но уже намерен стать самым молодым гроссмейстером.

Семья мальчика, включая его родителей и старшего брата, прибыла в Нью-Йорк после бегства из Нигерии в 2017 году из-за страха перед террористическими нападениями со стороны «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Нью-Йорке мальчик пошел в школу, где познакомился с шахматами и вступил в школьный шахматный клуб. Организатор клуба отказался брать с него плату в силу тяжелого финансового положения семьи.

По словам директора школы, его победа — «вдохновляющий пример того, как жизненные проблемы не определяют человека», и особо отметила поддержку его родителей.

Семья ранее подала ходатайство о предоставлении убежища и, как сообщается, в августе будут проведены слушания по вопросу иммиграции. Сам мальчик, по его словам, уже чувствует себя американцем.