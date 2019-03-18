Калуга, 18 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Калуге жильцы через общественников добиваются капитального ремонта в многоквартирном доме №49 на улице Жукова. Как сообщил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM член калужского регионального штаба Общероссийского народного фронта Дмитрий Борисенков, в 2012 году суд обязал местные власти отремонтировать этот дом, однако за семь лет была выполнена только часть работ, а сроки проведения капитального ремонта постоянно переносились.

Onf.ru Дом №49 на улице Жукова в Калуге

По словам жителей, их дом буквально рассыпается на глазах: протекает крыша, сквозь трещины проникают холод и сырость, разрастается плесень. Особую опасность представляют балконы, состояние которых настолько плачевно, что они могут обрушиться в любой момент.

Активисты ОНФ обратились в городскую управу Калуги с просьбой заняться решением этой проблемы. Согласно плану, в ближайшее время в доме должны приступить к замене окон здания, а также будет отремонтирована отмостка. На 2020 год запланированы ремонт балконов и утепления фасада дома, на 2021 год — ремонт системы отопления.

«Вопрос ремонта дома №49 по улице Жукова остается на нашем контроле. Ситуация сдвинулась с места, однако впереди еще много работы. Мы проследим, насколько реализация заявленных планов будет соответствовать обозначенным срокам», — сказал Дмитрий Борисенков.

Кстати, на контроле калужских активистов ОНФ в настоящее время находится капитальный ремонт еще ряда домов областного центра, в том числе на улицах Жукова и Пролетарской.