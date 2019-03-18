Горно-Алтайск, 18 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В правительстве Республики Алтай решили более рационально подойти к управлению сферой туризма и имущественными отношениями. О подготовке проекта постановления, согласно которому весь блок полномочий в сфере туризма от министерства экономического развития и туризма Республики Алтай передается министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, извещает сегодня, 18 марта, официальный сайт региона.

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Также проектом правительственного постановления «О внесении изменений в некоторые постановления правительства Республики Алтай» предполагается передать весь блок полномочий в сфере имущественных и земельных отношений от министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений министерству экономического развития и туризма Республики Алтай.

Эколог, эксперт ОНФ Алексей Грибков полагает, что такое перераспределение вполне оправдано и обосновано с точки зрения сохранения природных ресурсов.

«Министерство природы Республики Алтай сейчас возглавляет человек, который ранее руководил министерством туризма и развитием. А природные парки входят в подчинение минприроды, в задачи которого входит, в том числе, развитие регулируемого туризма. Поэтому если всё в комплексе будет рассматриваться, то в таком распределении полномочий вижу некий плюс. Это может быть на пользу», — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Соответственно, новые наименования ведомств утверждены как: министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и министерство экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутске летом 2018 года большой общественный резонанс вызвало решение властей присоединить Службу по охране и использованию животного мира к министерству лесного комплекса. По мнению общественников, в реальности это означает, что охрану природы доверили тем, кто больше всех заинтересован в её промышленном освоении.