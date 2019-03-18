Матарам, Индонезия, 18 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Около 500 домов были повреждены в результате землетрясения магнитудой 5,2 на острове Ломбок, сообщает информационный портал Detik.

Department of Foreign Affairs and Trade Разрушения. Индонезия

«499 домов были повреждены, среди которых 32 были почти полностью разрушены», — заявил официальный представитель по связям с общественностью центра по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Землетрясение также вызвало оползни вблизи водопада Тиу Келеп в северной части региона Ломбок. Известно, что в общей сложности 40 туристов, преимущественно жителей Малайзии, оказались в ловушке, а трое погибли.

Напомним, два землетрясения магнитудой 5,2, затем 5,4 произошли на востоке индонезийского острова Ломбок 17 марта 2019 года.