Киев, 18 марта, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Украина инициирует создание международной рабочей группы, которая подсчитает убытки, причинённые гражданской войной в Донбассе, заявил глава Счётной палаты Валерий Пацкан, сообщило 17 марта издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Война

По словам чиновника, эта инициатива будет озвучена на конгрессе INTOSAI — международной организации, объединяющей высшие органы финансового контроля в странах ООН.

Поскольку съезд пройдёт в Москве, Украина не будет представлена на мероприятии, однако позиция украинской стороны будет озвучена «группой поддержки» из числа участников конгресса.

Пацкан отметил, что целью рабочей группы будет создание универсальной методологии для подсчёта убытков от войны, которой смогут воспользоваться любые государства.

«У нас уже состоялась встреча с министром иностранных дел и с послами ряда стран. Мы донесли эту идею т попросили рассказать о нашей инициативе высшим органам аудита в их государствах. Кроме того, отдельно проводим встречи с дружественными к нам ведомствами из Польши, Литвы, Чехии, которые тоже могут нам помочь с этой инициативой. Тот факт, что мы не привязываем исключительно к Украине, а хотим создать универсальную методологию для всех, должен нам помочь», — рассказал глава Счётной палаты.

Напомним, войну в Донбассе начал режим во главе с Александром Турчиновым, который узурпировал власть в стране после вооружённого переворота в феврале 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко оценил потери, причинённые Майданом, в 16% ВВП только в 2014 и 2015 годах. Кроме того, жертвами войны, развязанной Киевом, стали более десяти тысяч человек.

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