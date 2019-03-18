Великий Новгород, 18 марта, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Новгородской области Юрий Бобрышев заявил о «парадоксальной ситуации» в реализации на практике программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом Бобрышев заявил на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

«Если, допустим, вы родились в Пестовском районе, окончили медицинский институт, вернулись в Пестово работать, но прописаны у родителей, вам не положены выплаты в 500 тысяч и 1 миллион рублей. На мой взгляд, не очень правильный подход», — пояснил Бобрышев.

Он также заявил о несправедливом подходе по назначению страховых пенсий для работников сельского хозяйства: в сформированный перечень, который утверждён федеральным министерством сельского хозяйства, не попали некоторые профессии.

«Люди всю жизнь на селе проработали, но пособий дополнительных не получают», — отметил Бобрышев.

Губернатор согласился с этим предложением, отметив, что в советское время в трудовую книжку профессии записывали, «как бог на душу положит».

«Поэтому «птичник» в перечень не попал, а «птицевод» попал», — сообщил Андрей Никитин.

По его словам, ранее он уже обращался с письмом по этой проблеме и к заместителю председателя правительства Российской Федерации, и к министру труда и социальной защиты.

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Ещё одно предложение, с которым новгородские власти намерены обратиться в федеральный центр, касается использования материнского капитала на газификацию жилых домов. Сейчас средства маткапитала нельзя использовать на газификацию домов в сёлах, так как это не считается реконструкцией. Юрий Бобрышев с этим не согласен, так как считает, что газификация дома — как раз и есть его реконструкция.

«На мой взгляд, это чисто техническая недоработка», — подчеркнул зампред регионального правительства.

Напомним, Юрий Бобрышев до декабря 2018 года в течение десяти лет был мэром Великого Новгорода, а с января 2019 года в новой должности — заместителя председателя правительства Новгородской области — курирует работу областной исполнительной власти с муниципалитетами.

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