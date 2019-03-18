Вашингтон, 18 марта, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Граждане России, оказывающие поддержку режиму действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и влияние на Боливарианскую Республику, могут попасть под санкции Вашингтона. Такие меры предлагается предусмотреть в законопроекте, внесённом в Конгресс США. Документ опубликован на сайте ведомства.

Government of Venezuela Николас Мадуро

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«Расширение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает обеспокоенность Соединённых Штатов и наших союзников в регионе», — говорится в законопроекте.

Необходимость принятия законопроекта о противостоянии «российскому влиянию в Венесуэле» обосновывается в том числе совместными учениями российских и венесуэльских военных в декабре 2018 года с участием бомбардировщиков Ту-160, финансовой поддержкой Венесуэле со стороны «одного из самых сильных политических сотрудников», предоставлением кредитов.

В случае принятия закона, госсекретарь должен представить профильным комитетам Конгресса «оценку российско-венесуэльского сотрудничества в области безопасности и потенциальной угрозы», которые они представляют для Соединённых Штатов и стран Западного полушария.

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В частности, предлагается ввести запрет на выдачу виз и въезд в США лицам, «которые действуют от имени правительства России при непосредственной поддержке венесуэльских сил безопасности». А выданные им ранее визы аннулировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Венесуэле после попытки госпереворота установилось двоевластие. На фоне массовых протестов против законного президента страны Николаса Мадуро оппозиционер, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. В таком качестве его признали США и ещё более 60 стран мира. При этом Россия считает законным президентом страны Николаса Мадуро.