Санкт-Петербург, 18 марта, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Полигону опасных отходов «Красный Бор вблизи Петербурга угрожает паводок, поэтому необходимо как можно скорее запустить процесс обезвреживания накопленных отходов и рекультивации полигона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с генеральным директором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Росприроднадзор Полигон «Красный Бор»

Беглов напомнил, что «Красный Бор» принимал опасные вещества со всего Советского Союза, затем — из разных регионов России, поэтому решение проблемы полигона не может являться только проблемой Петербурга и Ленобласти.

«Я считаю, что правительство страны должно принять участие в его рекультивации. У города нет возможности решить эту проблему в одиночку», — заявил Александр Беглов.

Врио губернатора напомнил, что уже получил поддержку в вопросе федерального финансирования работ по обезвреживанию полигона от вице-премьера Алексея Гордеева и министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина.

«Я просил ускорить процесс, поскольку начинается весна, полигону угрожает паводок. Мы держим ситуацию под контролем, но чем быстрее начнется реализация проекта, и чем быстрее к ней подключатся федеральные структуры, тем надежнее мы обезопасим окружающую территорию», — сказал Александр Беглов.

Как отмечают в Смольном, после того, как будет принято решение о выборе оператора и финансировании рекультивации, утвержден источник финансирования, заказчик работ и порядок привлечения исполнителя, последний сможет начать инженерные изыскания и подготовить концепцию рекультивации «Красного Бора».

В свою очередь, Алексей Лихачев напомнил, что именно «Росатом» имеет большой опыт рекультивации объектов накопленного вреда, собственную научно-техническую базу и высококвалифицированный персонал для реализации такого проекта.

«Мы со своей стороны приложим все силы, чтобы максимально быстро заняться решением этой проблемы», — пообещал Алексей Лихачев.

«Уверен, вместе с «Росатомом» мы снимем с повестки дня один из главных вопросов по экологии Северо-Запада России», — отреагировал Александр Беглов.

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Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. «Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий¸ расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.

В 2016—2018 годах на полигоне был реализован комплекс мер по обеспечению безопасности объекта. Санкт-Петербург ежегодно выделяет деньги на обеспечение безаварийного содержания полигона.