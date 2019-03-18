Москва, 18 марта, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Нефтяные «быки» в конце прошлой недели стали жертвой психологического эффекта «блошиной банки». Суть его заключается в том, что блохи находящиеся в закрытой емкости привыкают к ее высоте, и даже после того как крышку убирают, оказываются не в состоянии прыгнуть выше психологического барьера, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В случае с нефтяным рынком «крышкой» выступают февральские Twitter-интервенции президента США Дональда Трампа, обвалившие нефтяные цены. А сам психологический барьер находится на отметке в $68 за баррель Brent, именно там Трамп посоветовал ОПЕК+ «расслабиться» и не толкать цены выше», — напомнил эксперт.

И как только нефтяные котировки вновь достигли уровня «крышки», никто из «быков» даже не стал проверять, а на месте ли она. Но возле отметки в $66 по Brent вдруг вспомнилось, что новостной фон для нефти, не только не ухудшился, но и улучшился

«15 марта данные от Baker Hughes указали на сокращение числа буровых установок в США, а значит пора вновь прыгать вверх. Конечно не сразу на $68, но в рамках сегодняшнего дня (18 марта) по крайне мере, к верхней границе дневного торгового диапазона $66,50−67,30», — считает Быков.

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