Калининград, 18 марта, 2019, 09:40 — ИА Регнум. В Калининграде открылся музыкальный фестиваль «Баховские дни». Он посвящен великому немецкому композитору Иоганну Себастьяну Баху и будет проходить до 31 марта как бы между двумя датами рождения музыканта: дело в том, что в церковных книгах есть расхождение в дате появления на свет Иоганна Себастьяна и многие специалисты указывают не официальный день рождения 31 марта, а срок на 10 дней раньше. Впрочем, это может быть и простой оплошностью в переводе календарей.

Эдвард Розенталь. Иоганн Себастьян Бах с семьёй

Всего в программе «Баховских дней» шесть концертов. На открытии 17 марта прозвучали произведения композиторов эпохи барокко в исполнении ансамбль старинной музыки Les Moscovites из Москвы. Также в дни фестиваля в Кафедральном соборе выступят такие известные музыканты, как органист композитор из Словакии Станислав Шурин, органист и клавесинист Федор Строганов, скрипачка Лада Морозова.

31 марта, на заключительном концерте в день рождения Баха, выступит выдающийся органист и виолончелист, инициатор проведения в Калининграде фестиваля, Александр Князев.