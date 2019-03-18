Улан-Удэ, 18 марта, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Педагоги из Бурятии и Забайкалья все чаще отправляются в Монголию на заработки, куда их привлекают высокими зарплатами и хорошими условиями труда. Об этом сообщает газета «Номер один». Наиболее востребованными специальностями оказались учителя начальных классов, русского языка и литературы, а также математики.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Если во времена СССР практически вся образованная часть Монголии говорила на русском, то в 90-е годы в стране начали интенсивное изучение английского, японского, корейского и китайского языков. В середине нулевых к власти пришел президент Намбарын Энхбаяр, окончивший Литературный институт имени Горького в Москве и переводивший Пушкина на монгольский язык. С его подачи интерес к изучению русского языка вновь вырос, чему способствовал рост внешнеэкономических связей между двумя странами. Вдобавок у Монголии стали крепнуть экономические связи со странами СНГ, для общения с которыми также потребовался «великий и могучий».

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Однако собственных учителей русского языка в Монголии оказалось немного. Да и возобладавшая к тому времени в стране английская система преподавания языков, когда с самого раннего возраста дети обучаются у носителей изучаемого языка, потребовала педагогов из России. А рост курса тугрика к рублю (за один рубль дают 37 тугриков) сделал монгольские зарплаты для россиян гораздо более привлекательными, чем раньше.

«Вначале я буду работать воспитателем в детском саду за 2 млн тугриков, а затем, если пройду конкурс, учителем, где зарплата в два раза больше. Работодатель, один из частных детских садов, предоставляет общежитие и обеспечивает визовую поддержку», — рассказывает педагог со стажем Оксана Лемешева (фамилия изменена).

В улан-удэнской школе она зарабатывала около 30 тыс. рублей в месяц, тогда как в Улан-Баторе может заработать до ста тысяч. Тем временем в сельских школах Бурятии, откуда также едут учителя, зарплата лишь в последние месяцы была доведена до минимального размера оплаты труда — около 16 тыс. рублей. Более того, в некоторых российских регионах жалуются на урезания сельским учителям и без того низких зарплат.

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Однако помимо денег есть еще один фактор, который делает работу учителя в Монголии более привлекательной. Учителя поражаются, с каким уважением к педагогам относятся дети и родители учеников. Высокий престиж профессии позволяет учителям чувствовать себя нужными и востребованными специалистами. Прочувствовать контраст они могут при возвращении в свою страну, где снова погружаются в царство бумажной волокиты, бессмысленных отчетов, хамства, уничижительного отношения к профессии и мизерных окладов. В результате чего… становятся неудобными для российских школ и чиновников от образования.

Издание сообщает, что многие педагоги после заграничной работы меняются и их уже невозможно использовать на «чёрных» работах. Например, заставить стать агитаторами за «партию власти». Став высококвалифицированными специалистами и приоткрыв для себя мир, они и дома ставят конкретные вопросы своим директорам. Впрочем, газета замечает, что многие учителя все же не могут обратно перестроиться к российским реалиям и возвращаются в Улан-Батор. Несмотря на то, что и там не все благополучно — плохая экология, пробки на дорогах, трудности общения в чужом городе. Но по сравнению с работой у себя на родине, эти недостатки для них выглядят уже малозначительными.

Впрочем, проблема утечки лучших кадров есть не только в приграничных регионах России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимирская область испытывает нехватку учителей начальной школы, особенно в районах, которые граничат с Московской областью. Учителя просто убегают от окладов в 9−14 тысяч в столицу, где средняя учительская зарплата может превышать сто тыс. рублей.

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Чтобы решить проблему нехватки учителей в селах и малых городах, федеральные власти предложили программу «Земский учитель», по которой педагог, пожелавший работать в сельской школе, может получить единовременно 1 млн рублей. При этом он будет обязан отработать несколько лет, в противном случае деньги придется вернуть. Однако существуют сомнения, что новая программа решит проблему сельских школ.

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