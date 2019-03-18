Париж, 18 марта, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Ряд знаковых сооружений, таких как оперный театр в Сиднее, Эйфелева башня в Париже и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, продемонстрировали свою солидарность с жителями Новой Зеландии, в связи с терактами в мечетях Крайстчерча 15 марта, сообщает Sindonews.

Андрей Грук ИА Красная Весна Эйфелева башня

На здании оперного театра в Сиднее (Австралия) зажглась серебряная ветка папоротника в знак «уважения и поддержки» соседней стране, после того как по меньшей мере 50 человек были убиты.

Эйфелева башня в Париже (Франция) и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (США) погрузились в темноту, чтобы почтить память погибших в Новой Зеландии.

«Ненависть обрушилась на женщин, мужчин и детей, потому что они мусульмане», — заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Австралии провели обыски в домах, где проживал обвиняемый в теракте в двух мечетях Новой Зеландии.

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