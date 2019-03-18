Екатеринбург, 18 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. На Среднем Урале резко выросло количество несчастных случаев с охотниками, когда те погибают из-за грубых нарушений правил безопасности. Об этом заявил глава департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jasongillman Ружье

По словам чиновника, в прошлый охотничий сезон (сентябрь 2018 — январь 2019) погибли семеро охотников, а ещё четверо получили серьезные ранения. Это намного больше, чем было в предыдущие периоды.

«Дичайшие случаи! Люди убивают своих товарищей. Происходит грубое пренебрежение правилами обращения с оружием!» — поразился Кузнецов.

В одном из случаев охотники застрелили своего товарища во время коллективной охоты на лося: один человек отдалился от коллектива. Другие охотники выстрелили на звук шороха, убив товарища. В другом случае охотник застрелил своего друга в машине, неправильно разрядив оружие. Иногда люди разделяются на две группы, и один образовавшийся коллектив принимает другой за кабанов с печальными последствиями.

Напомним, в Свердловской области сейчас готовятся к старту весеннего охотничьего сезона. Он продлится с 25 апреля до 4 мая в южных районах области и с 5 до 14 мая — в северных.