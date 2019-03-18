Южно-Сахалинск, 18 марта, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Массовый приток мигрантов из стран Центральной Азии меняет национальный состав Сахалинской области. Центрально-азиатские землячества в островном регионе растут и укрепляют своё влияние. Об этом говорится в аналитической записке, подготовленной УМВД Сахалина для областной думы. Полиция, как утверждается в документе, пока контролирует общественно-политическую, межэтническую и межрелигиозную ситуацию в области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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В аналитической записке УМВД Сахалина, по данным ИА Сахалин. Инфо, приводятся тревожные факты: местное население либо вымирает, либо уезжает в другие регионы России, его активно заменяют мигранты из стран Центральной Азии. При этом качественный состав переселенцев за последние годы существенно снизился.

«Анализ процессов, протекающих в национальных объединениях Сахалинской области, свидетельствует о росте и укреплении позиций центрально-азиатских землячеств. За последние годы национальный состав региона претерпел значительные изменения. Главной причиной этого является естественная убыль и миграция в другие регионы страны населения Сахалинской области, на фоне которых в регион активно прибывают мигранты, преимущественно из стран Центральной Азии. При этом снизился образовательный уровень мигрантов, в большинстве своём они не имеют профессионального образования, могут заниматься только неквалифицированным трудом, слабо владеют русским языком. Набирает силу семейная миграция, выходцы из стран СНГ едут в Россию в надежде не только найти работу, но и дать детям образование, медицинскую помощь», — говорится в документе.

В УМВД утверждают, что пока вполне контролируют общественно-политическую, межэтническую и межрелигиозную ситуации в регионе. Конфликтов на этой почве в результате профилактической работы не допущено.

Между тем, усиливающийся приток в Россию, особенно на Дальний Восток, неквалифицированных, необразованных мигрантов всё больше тревожит экспертов.

«Сейчас, насколько я знаю, создана рабочая группа при президенте РФ, которая будет заниматься вопросами привлечения в Россию «новых» граждан из числа мигрантов. Посмотрим, конечно, что эта группа наработает. Но пока ситуация далека от совершенства, мягко говоря. Я буквально вчера проводил информационную встречу с мигрантами в мечети города Артёма в Приморье. Мой вывод из этой встречи: они не хотят никакого гражданства. Они хотят здесь заработать и отправить деньги домой. Образованных, квалифицированных специалистов среди них крайне мало, почти нет. И вновь, в который раз, я хочу задать вопрос: а нужны ли нам такие граждане? Нет, не нужны. Зачем? Что они будут делать? Рожать и получать пособия? Так давайте эти деньги потратим на создание качественных рабочих мест, условий для наших людей, для тех, которые ещё не уехали! И только тогда, повторю это в сотый раз, Россия станет привлекательной для мигрантов совершенно другого уровня: в страну потекут мозги. В том виде, в котором сегодня существует миграционная политика, она никуда не годиться и ни к чему не приведёт», — сказал руководитель Центра миграционных процессов и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв.

В 2017 году УМВД Сахалина в своём докладе в Облдуму выражало крайнюю обеспокоенность ситуацией с мигрантами, называя их «глобальной проблемой» для региона. По словам начальника УМВД Олега Долгого, мигранты в 2017 году обеспечили рост преступности на 30%, при общероссийском снижении на 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ решило быстро увеличить число граждан страны за счёт привлечения 5−10 млн мигрантов с Украины, из Казахстана, Узбекистана и Молдавии. Эксперты настороженно отнеслись к идее, утверждая, что в первую очередь нужно создавать условия для граждан своей страны.

В Якутске 17 марта прошёл несанкционированный митинг. Он был вызван тем, что мигранты, предположительно из Киргизии, похитили и изнасиловали местную молодую женщину. Эксперты предостерегают власти: ситуация может иметь далеко идущие последствия. Митингующие требовали ужесточения законодательства о мигрантах.