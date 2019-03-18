Барселона, Испания, 18 марта, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Форвард «Барселоны» Луис Суарес получил травму в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Суарес был заменен на 90-й минуте, вместо него на поле вышел Филиппе Коутиньо.

Отмечается, что после матча у уругвайского форварда было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава. Сроки его восстановления станут известны после медицинского обследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» одержала победу над «Бетисом» со счётом 4:1. Суарес отметился голом и результативной передачей.