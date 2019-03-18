Москва, 18 марта, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Протестующих против градостроительной политики Москвы не слышат власти, заявил 16 марта активист из Крылатского Дмитрий Легошин на митинге против уплотнительной застройки, который прошёл в московском районе Кунцево.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоэтажные дома

На митинге собрались представители групп граждан из разных районов Москвы, где новая стройплощадка создала неудобства для её соседей.

«Люди, которые здесь, протестуют — их никто просто не слышит, как будто их нет, тишина. А когда мы видим интервью, которые дают руководители Градостроительного комплекса, то читаем, что документы у них все в порядке. Нет разговора о жителях, горожанах, людях. Разговор идёт о документах. Возможно, документы у них в порядке (хотя как в порядке, если придомовую территорию просто изъяли). Но люди у нас не в порядке после их решений», — сказал Легошин.

Активист вспомнил, что старые районы Москвы, такие как Кунцево и Крылатское, когда-то были комфортными для проживания, но сильно изменились и продолжают меняться из-за новой застройки.