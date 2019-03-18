В Москве прошёл митинг против уплотнительной застройки
Москва, 18 марта, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Протестующих против градостроительной политики Москвы не слышат власти, заявил 16 марта активист из Крылатского Дмитрий Легошин на митинге против уплотнительной застройки, который прошёл в московском районе Кунцево.
На митинге собрались представители групп граждан из разных районов Москвы, где новая стройплощадка создала неудобства для её соседей.
«Люди, которые здесь, протестуют — их никто просто не слышит, как будто их нет, тишина. А когда мы видим интервью, которые дают руководители Градостроительного комплекса, то читаем, что документы у них все в порядке. Нет разговора о жителях, горожанах, людях. Разговор идёт о документах. Возможно, документы у них в порядке (хотя как в порядке, если придомовую территорию просто изъяли). Но люди у нас не в порядке после их решений», — сказал Легошин.
Активист вспомнил, что старые районы Москвы, такие как Кунцево и Крылатское, когда-то были комфортными для проживания, но сильно изменились и продолжают меняться из-за новой застройки.