Якутск, 18 марта, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела, возбуждённого по факту похищения и изнасилования жительницы Якутска, продолжается. Готовится ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения — заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Tangs-hk.com Фемида

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Расследование ведётся следственным отделом по Якутску, дела возбуждены по статьям 131 и 126 УК РФ — «Изнасилование» и «Похищение». По данным следствия, инцидент произошёл ночью 17 марта. Тогда 23-летний мужчина силой затащил женщину в салон автомобиля и увёз её в сторону гаражей на улице Севастопольская. После совершения изнасилования, мужчина привёз жительницу Якутска в одну из городских автомастерских и оставил её двоим мужчинам, от которых женщина сбежала после того, как они уснули.

Сбежав, якутянка сразу обратилась в Следственный комитет, были начаты оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых было установлено местонахождение похитителя. Он признал свою вину и дал показания, 18 марта ему предъявили обвинения. Мужчины из автомастерской стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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«Следственные органы обращают внимание на тот факт, что преступность не имеет национальности. Преступные посягательства против половой неприкосновенности совершаются лицами различных народностей, социального статуса, возраста, что подтверждается статистическими данными. В 2017 году против половой свободы и половой неприкосновенности личности в республике Саха (Якутия) совершено 117 преступлений, из них иностранцами — 6. В 2018 году совершено 296 преступлений данной категории, из них иностранцами — 4. В этой связи следственные органы призывают жителей республики воздержаться от любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты», — призвали жителей Якутии в следственном управлении СК РФ по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что горожане в воскресенье, 17 марта, вышли на несанкционированную акцию протеста по поводу изнасилования жительницы Якутска мигрантом, журналист и блогер республики Дмитрий Михайлов назвал национализмом.

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«Те же поборники нравственности молчали, когда замминистра МВД Николая Мамчура осудили за насильственные действия в отношении сотрудницы (оба были при исполнении, в итоге Мамчур получил пять лет). А что было, когда выяснилось, что отец Мелетий насиловал детей (87 эпизодов, дали 17 лет)? А кто-нибудь что-нибудь сказал о педофиле, который полгода насиловал своих брата и сестру? Где были эти товарищи, когда гость избил хозяина дома и изнасиловал его шестилетнюю дочь в Якутии (декабрь 2018-го)?» — приводит Дмитрий Михайлов подборку вопиющих инцидентов, каждый из которых вполне мог бы стать поводом для проведения стихийной акции протеста, но не стал.