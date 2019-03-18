Москва, 18 марта, 2019, 10:44 — ИА Регнум. В Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы фильма Люка Бессона «Леон», приуроченные к его 25-летию. Ретроспективу устраивает 27 марта кинофестиваль «Артпоказ».

Цитата из к/ф «Леон». реж. Люк Бессон. 1994. Франция Леон и Матильда

Идея снять «Леона» пришла Бессону во время работы над предыдущим фильмом «Никита». В третьем акте картины Виктор-уборщик, которого сыграл Жан Рено, имел дело с последствием неудачной миссии Никиты. Режиссер увидел нереализованный потенциал персонажа и решил на этой основе создать отдельную историю.

По сюжету, профессиональный киллер Леон знакомится со своей юной соседкой Матильдой, когда её семью расстреливают из-за проблем отца с наркоторговцами. Молчаливый убийца учит девочку стрелять по мишеням, а она, в свою очередь, учит его любить. Вместе они объявляют войну этому миру, которая навсегда изменит жизни обоих.

При подборе актрисы на роль Матильды Бессон забраковал почти всех кандидаток из первой очереди, среди которых была и 10-летняя Натали Портман. Тогда создатели посчитали, что она слишком юная. Спустя год режиссер повторно просмотрел анкеты и снова пригласил начинающую актрису. Бессон попросил её представить, что всю семью девочки убили, но жалко ей только своего младшего брата. Он знал, что Портман росла в семье одна, но актриса тут же расплакалась, поэтому её сразу утвердили на роль.

Ретроспектива пройдет в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» и петербургском киноцентре «Родина», где 10 апреля организуют дополнительный показ. Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами.