Санкт-Петербург, 18 марта, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В понедельник, 18 марта, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по данным Гидрометцентра России, объявлен «желтый» уровень опасности. Это означает, что погода потенциально опасна. В обоих регионах ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15−17 м/с.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

В Петербурге прогнозируется дождь, температура воздуха днем +4…+6 °С. В Ленинградской области днем дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. Температура воздуха днем +2…+7 °С.

Утром на дорогах Петербурга и Ленобласти местами гололедица.

В органах МЧС рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).