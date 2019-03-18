Лас-Вегас, США, 18 марта, 2019, 09:25 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Ройтер Михаил Григорьевич. Хоккей. 1961

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Джонатан Маршессо, также отличились Марк Стоун, Коди Икин, Брейден Макнэбб и Алекс Так.

В составе «Эдмонтона» точные броски нанесли Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Крис Расселл.

На сегодняшний день «Вегас» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 83 очка в 71 матче. «Эдмонтон» идет на 23-м месте, в активе команды 71 очко в 71 игре.

«Вегас Голден Найтс» (Вегас) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 6:3 (2:1, 1:1, 3:1).

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