Анахайм, США, 18 марта, 2019, 09:13 — ИА Регнум. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

(сс) Sarah Connors Евгений Дадонов в составе хоккейной команды «Флорида Пантерз»

В составе «Анахайма» отличились Девин Шор, Адам Хенрик и Якоб Сильверберг. У «Флориды» точные броски на счету Евгения Дадонова и Аарона Экблада.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 69 очков в 74 матчах. «Флорида» идет на 20-м месте, в активе команды 76 очков в 72 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

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