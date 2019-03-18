Дрезден, Германия, 18 марта, 2019, 09:16 — ИА Регнум. 18 марта в немецком Дрездене начинается суд по делу об убийстве жителя саксонского города Хемница (бывший Карлмарксштадт), спровоцировавшем самые крупные выступления населения против миграционной политики правительства Германии, передает канал n-tv.

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Перед судом предстанет лишь один из двух подозреваемых — 23-летний мигрант из Сирии Алаа С. Главный фигурант, 22-летний уроженец Ирака Фархад Ахмед, находится в бегах. Выдан международный ордер на его арест.

Именно Ахмеда следствие считает убийцей, в то время как С. рассматривается как соучастник. Фархад Ахмед уже был известен полиции ранее из-за участия в стычках с холодным оружием и в других преступлениях. Подозрения в отношении третьего фигуранта, 22-летнего гражданина Ирака Юсифа А., были сняты.

Истцом в суде выступает семья погибшего 35-летнего жителя Хемница Даниэля Х., а также второй пострадавший в столкновении с мигрантами в августе 2018 года — мужчина, получивший тяжелое ранение в спину. К делу привлечены 56 свидетелей и два медицинских эксперта.

Как сообщало ИА REGNUM, Даниэль Х. был убит в ночь на 26 августа 2018 года в ссоре с мигрантами. В последующие дни в Хемнице прошли спонтанные многотысячные акции протеста против принятия мигрантов, в город была стянута полиция из других федеральных земель Германии. Власти осудили участников митингов за отсутствие толерантности и заявили о распространении в Саксонии правого экстремизма. События в Хемнице привели к отставке главы Федеральной службы защиты конституции Германии Ханса-Георга Маасена и к кризису правящей коалиции. Слово «Хемниц» стало нарицательным.

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