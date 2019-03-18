Сеул, 18 марта, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Общая рыночная капитализация крупнейших медиа агентств Южной Кореи составила около 600 млрд вон (~$528,62 млн), сообщает телеканал YTN.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

Согласно представителям компании по ценным бумагам Korea Exchange, с 26 февраля по 18 марта 2019 года рыночная стоимость пяти крупнейших агентств по поиску талантов, в том числе YG Entertainment, JYP Entertainment, SM Entertainment, CUBE Entertainment и FNC Entertainment упала на 17,52% и составила 587 млрд вон (~$517,17 млн).

Известно, что акции YG Entertainment упали на 4,4%, а акции и FNC Entertainment сократились за тот же период на 22,2%.

Кроме того, компании SM Entertainment и CUBE Entertainment, не замешенные в недавнем инциденте с поп-звездами, также зафиксировали падение акций на 20%. Даже акции компании JYP Entertainment упали на 5,5% из-за слухов.

Падение акций крупных компаний вызвано недавним скандалом нескольких знаменитостей, которые обвиняются в нарушении законов «О борьбе с проституцией» и «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Рыночная капитализация компании — это стоимость компании, рассчитанная на основе суммарной стоимости всех ее акций, выпущенных в обращение.