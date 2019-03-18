Донецк, 18 марта, 2019, 09:08 — ИА Регнум. По состоянию на 15 марта украинская сторона незаконно удерживает 255 человек, заявили 16 марта в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республики, сообщается на официальном сайте ДНР.

Иван Шилов REGNUM Война

По предварительным данным, факт пребывания 101 жителя ДНР на территории Украины установлен, информация по 154 людям уточняется украинской стороной.

В пресс-службе отметили, что со 2 по 15 марта поступило два заявления о задержании людей украинскими силовиками. Один мужчина, 1991 года рождения, был задержан в феврале 2019 года и в данный момент находится в Артёмовском СИЗО. Ещё одного мужчину, 1977 года рождения, перевезли в Харьков.

Всего в списке пропавших без вести в ДНР числятся 457 человек, вероятно, они также в украинском плену.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили, что украинская сторона отказывается подписывать запрет на применение пыток, поскольку на неё приходится 80−90% случаев пыток, связанных с войной в Донбассе.

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