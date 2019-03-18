ДНР: в украинском плену находится более 250 жителей республики
Донецк, 18 марта, 2019, 09:08 — ИА Регнум. По состоянию на 15 марта украинская сторона незаконно удерживает 255 человек, заявили 16 марта в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республики, сообщается на официальном сайте ДНР.
По предварительным данным, факт пребывания 101 жителя ДНР на территории Украины установлен, информация по 154 людям уточняется украинской стороной.
В пресс-службе отметили, что со 2 по 15 марта поступило два заявления о задержании людей украинскими силовиками. Один мужчина, 1991 года рождения, был задержан в феврале 2019 года и в данный момент находится в Артёмовском СИЗО. Ещё одного мужчину, 1977 года рождения, перевезли в Харьков.
Всего в списке пропавших без вести в ДНР числятся 457 человек, вероятно, они также в украинском плену.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили, что украинская сторона отказывается подписывать запрет на применение пыток, поскольку на неё приходится 80−90% случаев пыток, связанных с войной в Донбассе.
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