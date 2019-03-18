Новокузнецк, Кемеровская область, 18 марта, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова назвала жителей города «биомассой» за то, что они пришли посмотреть на трофейную сирийскую технику. Она отметила, что ей «кайфово», потому что она находится в Италии, но не понимает, чему радуются новокузнечане.

Администрация города Новокузнецка Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» в Новокузнецке

«Войне? Вы хоть в курсе, сколько россиян в Сирии погибло?» — написала она на своей странице в Facebook, используя в том числе нецензурную лексику.

Она заявила, что если горожанам скучно, то пусть они лучше заставят администрацию работать, «чтобы не было ни одной жалобы».

«Докторов хватало, больницы чистые и с оборудованием, учителя в школах имеются, зарплаты у всех высокие… Продукты натуральные, небо чистое, снег белый… Перестаньте быть биомассой. Вы — люди, граждане России. Мы знаем, что такое война. Нет радости в этом. Опомнитесь», — призвала она.

По данным ресурса «За честный бизнес», основным видом экономической деятельности НП ЧП «Автолайн» является «деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам».

Отметим, что 16 марта в Новокузнецке в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом» побывал эшелон с более чем 500 единицами техники и оружия, изъятыми у сирийских боевиков. Новокузнецк стал одним из 60 городов России, где сделает остановку военно-патриотический поезд. С приветственной речью на мероприятии выступал глава города Сергей Кузнецов.

«Сирийский перелом» — это признание того, что и нынешнее поколение российских воинов достойно продолжает героическую летопись Отечества, а в качестве свидетельства их недавней боевой мощи на всеобщее обозрение представляются захваченные у врага арсеналы, которые как нельзя нагляднее подтверждают, что противник на сирийской земле нам встретился далеко не условный», — сказал Кузнецов.

Напомним, акция «Сирийский перелом» проводится Министерством обороны Российской Федерации. Она стартовала 23 февраля, а завершится 27 апреля в День независимости Сирии в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области.

Задача акции — оградить население от недостоверной информации, позволяя увидеть трофейную технику собственными глазами.