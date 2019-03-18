Москва, 18 марта, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Рабочая неделя в Москве начнётся с относительно тёплой погоды. По данным Гидрометцентра, столбики термометров 18 марта поднимутся до отметки +5 °С …+ 7 °C.

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При этом осадков синоптики не прогнозируют. Погода будет облачная с прояснениями. Ветер южный 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Добавим, что в ближайшие несколько дней в столице минусовых температур даже в ночные часы не ожидается. А вот с середины недели по ночам ещё будет подмораживать — до минус 4 °C.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце текущей недели в Москве ожидается снег. А климатическая весна с температурой до +15 градусов придёт в столицу не раньше середины апреля.