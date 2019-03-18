Москва, 18 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Более половины автопарка легковых машин в России — иномарки, сообщает статистическое агентство «Автостат».

M 93 Автомобиль Ford Focus

Согласно данным агентства, 25,13 млн легковых машин в РФ иностранного производства. Это составляет 59,8% от общего автопарка легковушек в стране.

Модель Ford Focus стала лидером среди иномарок по объему в российском автопарке. Автомобилей этой марки на начало 2019 года было 783 009 единиц. Второе место среди автомобилей зарубежного производства занимает KIA RIO (759 492 единицы). Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris — 750 тыс. авто. Также в пятерку вошли Renault Logan (678 495 авто) и Toyota Corolla (647 492 машин).

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