Питтсбург, США, 18 марта, 2019, 08:39 — ИА Регнум. «Филадельфия Флаейрз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Филадельфии» отличились Джеймс ван Римсдайк и Шон Кутюрье. У «Питтсбурга» точный бросок нанёс Теодор Блюгерс.

Отметим, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 17-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 78 очков в 72 матчах. «Питтсбург» идет на девятом месте, в активе команды 88 очков в 73 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Филадельфия Флаейрз» (Филадельфия) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

Читайте также: «Айлендерс» в овертайме вырвали победу у «Миннесоты»