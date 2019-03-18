Якутск, 18 марта, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Важно, чтобы никто не пытался воспользоваться сложившейся ситуацией в Якутске, где мигрантами была изнасилована местная жительница, и сыграть на эмоциях людей. Об этом заявили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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В партии подчеркнули, что в республике проживают представители более ста народов, которые веками, в течение всей непростой истории своего развития старались жить в мире и согласии, и без такого настроя выжить в условиях Крайнего Севера невозможно.

«Происшествие всколыхнуло население. Вопрос находится на контроле у руководства республики. Значит, будут предприняты необходимые меры и сделаны нужные выводы. Главное сейчас — это сохранить здравый смысл», — также отметили в ЕР.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о том, что в отношении организованных мигрантами предприятий будут проведены внеплановые поверки. Они коснутся служб такси, организаций общепита и торговли продуктами, овощами, фруктами. Проверяться будет, соблюдают ли мигранты налоговое законодательство и является ли реализуемая ими продукция безопасной. Кроме того, в администрации Якутска намерены выяснить, соблюдают ли мигранты правила регистрации проживающих — пройдёт рейд с целью поиска «резиновых» квартир.

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Как пишет ИА SakhaDay, Сардана Авксентьева также дала поручение руководителю «СоюзАвто» Андрею Косицкому проверить разрешительные документы на профессиональную деятельность у граждан ближнего зарубежья: 65% водителей — мигранты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске прошёл несанкционированный митинг, поводом для которого стало изнасилование горожанки мигрантами. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, проверяется причастность к нападению на женщину ещё двоих мужчин. На стихийной акции протеста собрались выразить своё возмущение этим инцидентом порядка 200 жителей Якутска.