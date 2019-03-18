Белград, 18 марта, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса посетил Сербию с целью укрепления двусторонних отношений между странами и поиска поддержки в борьбе с попыткой государственного переворота, передает канал TeleSur.

Mfa.gov.rs Хорхе Арреаса (слева) и Ивица Дашич

В минувшие выходные 16−17 марта Арреаса был принят в Белграде представителями правительства и парламента Республики Сербия, в том числе министром обороны Александром Вулиным, министром строительства, транспорта и инфраструктуры Зораной Михайлович и первым заместителем главы правительства Ивицей Дачичем. В частности, речь шла об усилении военных консультаций перед угрозой вторжения США в Венесуэлу. Вулин заявил о своей полной уверенности в силе и способности к сопротивлению венесуэльского народа внешней агрессии.

Заместитель председателя Народной скупщины (парламента) Сербии Верица Радета подчеркнула, что нынешняя ситуация в Венесуэле является «истинной копией» того, что произошло в Югославии в 1999 году, когда в результате военной операции НАТО «Союзные силы» погибли около 2,5 тыс. человек и более 10 тыс. получили ранения.

«Югославия подверглась нападению со стороны сил под предлогом гуманитарной помощи, мы не хотим, чтобы это повторилось в Венесуэле. Мы надеемся, что вы извлечете уроки из нашего опыта», — сказал министру глава парламентской группы, отвечающей за связи с Венесуэлой, Дьордье Комленски.

Во время своего официального визита в Белград Хорхе Арреаса возложил цветы к могиле лидера социалистической Югославии Иосипа Броз Тито.