Красноярск, 18 марта, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В правительстве Красноярского края начались обыски по делам строек Универсиады. Эта информация появилась сегодня, 18 марта, в красноярских массмедиа.

RobillardMichel Обыск

Уточняется, что обыски проводятся сотрудниками МВД в краевом управлении капитального строительства (УКС). Изымаются документы, связанные со строительством объектов Универсиады, передаёт Ngs24, ссылаясь на слова источника.

Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД России по Красноярскому краю прокомментировать отказались. Не удалось также получить комментарий в пресс-службе краевого правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. На подготовку и проведение Студенческих игр потратили порядка 80 млрд рублей. По данным краевых властей, с нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта.

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1 марта стало известно, что МВД России возбудило дела о хищениях при подготовке ЧМ по футболу и Универсиады в Красноярске. Эту информацию прокомментировал губернатор края Александр Усс. В частности, касаемо Универсиады он заявил, что «речь идёт о единственном зафиксированном преступлении», которое совершил не чиновник:

«Речь шла о попытке одного из мошенников при сносе ветхого жилья при строительстве развязки на Николаевском мосту при помощи поддельных документов завышать стоимость тех самых домов, которые подлежали сносу. Пару раз ему удалось это сделать», — цитирует Усса «7 канал».

Также известно, что стройкомпании «УСК «Сибиряк» и СМУ №7 обратились в Арбитражный суд с исками к краевому управлению капитального строительства. В случае «Сибиряка» речь шла о взыскании с УКС 221,67 млн рублей — стоимости дополнительных работ по государственным контрактам на строительство спортобъектов. В краевом минстрое это назвали «сугубо технической процедурой». По словам специалистов министерства, оплата этих работ возможна только после проведения дополнительной экспертизы и оценки объемов выполненных работ.

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