Москва, 18 марта, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Пятерку популярных заднеприводных автомобилей на отечественном рынке в 2019 году составил сайт CarsWeek.Ru.

Vauxford Автомобиль BMW M2

В рейтинг вошли модели доступного и премиального сегмента.

Самым популярным заднеприводным автомобилем в России стал спортивный BMW 2-Series в версии M2. Его стоимость начинается от 5 792 000 рублей. Спорткар оснащен 3,0-литровым турбодвигателем, с мощностью 370 л. с. Он работает в паре с роботизированной трансмиссией на семь позиций. У модели только задний привод. Мотор способен разогнать машину до 100 км/ч за 4,3 секунды.

Второе место за спортивным родстером Porsche 718 Boxster. Сегодня его стоимость начинается от 5 737 500 рублей.

Третье место занимает Luxus IS со стоимостью от 2 483 000 рублей.

Четвертое и пятое места занимают седан Jaguar XF и KIA Stinger. Их минимальная стоимость 3 613 000 рублей и 1 895 000 рублей соответственно.

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