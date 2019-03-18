Москва, 18 марта, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Чтобы являться идеальной, работа, прежде всего, должна быть стабильной. Именно этот критерий в числе характеристик «работы мечты» назвала большая часть граждан России. Так, согласно данным исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, главным условием хорошей занятости стабильность считают 76% респондентов.

Ханс Грундиг. Безработная с сигаретной фабрики (фрагмент). 1925

Второй, но не менее важный пункт, который заботит работников, это уровень заработной платы. 74% опрошенных подчеркнули, что она должна быть высокой.

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Важным для идеальной работы респонденты также считают и коллектив. Его отметили 43% работников. Более половины (56%) опрошенных заявили, что их руководитель должен быть опытен и лоялен, пишет РИА Новости. Кроме того, значимым условием является и близость к дому (54%).

Также среди критериев, которые делают работу идеальной, — наличие соцпакета и нематериальных бонусов (44%), гибкий график работы в офисе (30%) и возможность быстрого карьерного роста (29%). Некоторые респонденты также включили в список условий отсутствие дресс-кода, престиж компании и наличие корпоративного детского сада.

Добавим, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из разных округов России старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, согласно данным опроса Национального агентства финансовых исследований, большинство работающих жителей России (77%) в качестве основной характеристики «идеального» работодателя назвали высокую заработную плату. Также в число критериев вошли хороший социальный пакет (62%) и стабильность компании (58%), карьерный рост (39%) и дружеские отношения в коллективе (36%).