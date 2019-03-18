Москва, 18 марта, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Улучшение отношений между РФ и США невозможно, пока действуют экономические санкции, заявил в интервью телеканалу CNBC российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Hector Alejandro Противоборство

По его словам, обе страны заинтересованы больше в демонстрации друг другу военной мощи, чем в улучшении двусторонних отношений. Бизнесмен полагает, что «в сердцах у жителей России есть место для того, чтобы двигаться дальше, открыть новую страницу».

«Но проблема заключается во всей этой игре мускулами с обеих сторон», — заключил Дерипаска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подал иск на казначейство Соединенных Штатов с целью добиться блокировки введенных против него американских ограничительных мер. В своем иске бизнесмен заявил, что из-за действия санкций США его состояние сократилось на $7,5 млрд.

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