Москва, 18 марта, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Сегодня, 18 марта, президент РФ Владимир Путин посетит Крым и Севастополь, где примет участие в торжествах по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин в Херсонесе. 2018

Глава государства встретится с общественностью Крыма и Севастополя и осмотрит мемориальный комплекс «Малахов курган».

В плане визита главы государства запланирован ряд мероприятий. В частности, Путин в режиме видеоконференции запустить в эксплуатацию две ГЭС и подстанцию «Порт».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, подавляющее большинство жителей Республики Крым (93%) одобряют воссоединение Крыма с Россией.

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