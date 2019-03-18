СМИ узнали о начале проверки сертификации Boeing 737 MAX в США
Вашингтон, 18 марта, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Министерство транспорта Соединенных Штатов начало проверку деятельности американского Федерального авиационного управления, которое осуществляло сертификацию самолетов Boeing 737 MAX, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, в первую очередь специалисты проверяют системы для автоматического определения положения носа воздушного судна относительно линии горизонта и коррекции данного положения. Эксперты предполагают, что неполадки в работе этой системы могли привести к крушению Boeing 737 MAX в Индонезии.
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Напомним, ранее в эфиопском министерстве транспорта заявили, что катастрофы самолетов Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии имеют явные сходства. Следователи из Эфиопии и США подтвердили выводы экспертов, полученные после расшифровки данных «черных ящиков». В течение 30 дней будет представлен соответствующий доклад.
Как сообщало ИА REGNUM, после авиакатастрофы 10 марта Boeing 737 MAX в Эфиопии поставки самолетов данной модели были приостановлены. Самолет такого типа разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Две авиакатастрофы унесли жизни 157 и 189 человек.
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