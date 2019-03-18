Вашингтон, 18 марта, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Министерство транспорта Соединенных Штатов начало проверку деятельности американского Федерального авиационного управления, которое осуществляло сертификацию самолетов Boeing 737 MAX, пишет The Wall Street Journal.

Steve Lynes Самолёт Boeing 737 MAX

По данным издания, в первую очередь специалисты проверяют системы для автоматического определения положения носа воздушного судна относительно линии горизонта и коррекции данного положения. Эксперты предполагают, что неполадки в работе этой системы могли привести к крушению Boeing 737 MAX в Индонезии.

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Напомним, ранее в эфиопском министерстве транспорта заявили, что катастрофы самолетов Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии имеют явные сходства. Следователи из Эфиопии и США подтвердили выводы экспертов, полученные после расшифровки данных «черных ящиков». В течение 30 дней будет представлен соответствующий доклад.

Как сообщало ИА REGNUM, после авиакатастрофы 10 марта Boeing 737 MAX в Эфиопии поставки самолетов данной модели были приостановлены. Самолет такого типа разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Две авиакатастрофы унесли жизни 157 и 189 человек.

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