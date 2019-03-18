Луганск, 18 марта, 2019, 07:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики четыре раза открыли огонь по территории ЛНР, заявили 18 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Под обстрелами оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Золотое-5, Калиновка и Фрунзе.

В направлении Желобка украинские силовики выпустили 22 мины калибра 82 мм со стороны населённого пункта Крымское.

Золотое-5 и Фрунзе ВСУ обстреляли из гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия, а Калиновку — из вооружения БМП.

В результате обстрелов жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ЛНР около 40 единиц боеприпасов.

16 марта к позициям народной милиции ЛНР вышел мужчина. Он оказался боевиком ВСУ, который решил сдаться. Это уже второй подобный случай за неделю, отметили в ЛНР.

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