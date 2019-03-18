Индиан-Уэллс, США, 18 марта, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над представителем Швейцарии Роджером Федерером в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Теннис

Тим один раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Федерера три эйса, две ошибки на подаче и 2 из 11 брейков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта Роджер Федерер выиграл свой сотый профессиональный турнир в карьер. Он стал вторым теннисистом в истории, завоевавшим 100 и более трофеев на профессиональном уровне.

Читайте также: Роджер Федерер выиграл сотый профессиональный турнир в карьере