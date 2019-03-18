Москва, 18 марта, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 15 марта подешевела на 0,25%, до $66,99. В рамках коррекционного движения цена внутри дня снижалась до отметки $66,11, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Давление на рынок могла оказать информация от Bloomberg, что Ливия наращивает добычу нефти и в ближайшее время она вырастет с 238 тыс. до 280 тыс. баррелей в сутки.

За неделю нефть подорожала на 2,04%. Поддержку рынку оказывают сигналы о продолжении сокращения добычи нефти в ОПЕК и уменьшения запасов нефти в Штатах. Число буровых на нефть снизилось на одну единицу, до 833 (ожидалось снижение до 830 шт.).

Сегодня, 18 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит 67 долларов. Целевая область сохраняется на уровне $69,73. Перед ростом цена может вернуться к $66,50.

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