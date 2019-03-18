Новосибирск, 18 марта, 2019, 06:28 — ИА Регнум. В парке культуры и отдыха «Центральный» города Новосибирска сегодня, 18 марта, начнутся работы по подготовке территории к строительству сухого светомузыкального фонтана. Как сообщили ИА REGNUM в департаменте культуры, спорта и молодежной политики города, центральная площадка со сценой будет огорожена до окончания работ.

Первый вариант фонтана в Центральном парке Новосибирска

«Как именно будет выглядеть фонтан в Центральном парке, решили сами горожане в процессе голосования. Он будет состоять из световых элементов и лазеров, также фонтан оснастят функцией видео и музыкального сопровождения. Такая технология позволит задействовать фонтан в проведении шоу-программ. Уверен, этот объект станет украшением центрального парка города», — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2018 года президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф во время рабочей поездки в Новосибирск пообещал подарить городу инновационный фонтан. Сумму, в которую обойдётся фонтан, Греф озвучивать не стал.

В Новосибирске было проведено голосование — из двух возможных вариантов художественного оформления фонтана новосибирцам предлагалось выбрать один.

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Опрос проводился с 5 по 20 октября. В нём приняли участие более 25 тысяч человек. Большинство голосовавших (53,69%) выбрали первый вариант: количество струй — 178, высота до 10 метров, девять водных картин, включая экран для проекций, объём заполнения водой подводной чаши — 160 кубических метров.