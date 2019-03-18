Могоча, Забайкальский край, 18 марта, 2019, 06:30 — ИА Регнум. После того как командир пожарной части из посёлка Амазар Могочинского района Забайкалья Константин Князев объявил голодовку, отчаявшись добиться выплаты сверхурочных и поставки необходимого оборудования для тушения пожаров, самыми расторопными оказались добровольцы. Именно они объявили сбор средств и уже купили для пожарных необходимые рукава, ранцы «Ермак» и рации. Уведомление об этом размещено на странице волонтёров в Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из группы, в которой «всем миром» собирали деньги для голодающего пожарного Оборудование закуплено для голодающего забайкальского пожарного

Также известно, что Константин Князев временно приостановил голодовку, поскольку в ближайшие месяцы ему пообещали выплатить денежные средства за переработку за январь-февраль текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе из-за невыплаты сверхурочных и нехватки оборудования командир пожарной части в Забайкалье Константин Князев объявил голодовку. По его словам, дошло до того, что на тушение пожаров приходится выезжать в собственной обуви и за свой счёт чинить спецтехнику.

Об аналогичной ситуации сообщили работники других пожарных частей, причём — не только в Забайкальском крае. Несколько раз в течение 2018 года года объявляли голодовку якутские пожарные. На днях они заявили, что поддерживают своего коллегу Константина Князева и тоже намереваются возобновить голодовку.

В вопросах невыплаты денег за переработку и нехватку спецобмундирования в Амазарской пожарной части разбираются прокуратура и СУ СК России по Забайкальскому краю.