Саратов, 18 марта, 2019, 06:16 — ИА Регнум. Арбитражный суд Саратовской области по иску управления Росимущества фактически вернул на баланс государства один из участков закрытого в 2012 году Саратовского авиазавода, с конвейеров которого в годы Великой Отечественной войны сошли легендарные истребители. Из чужого незаконного владения был истребован участок площадью порядка 608 кв. м, работы по возвращению имущества САЗ на баланс государства продолжаются, но решение суда ещё может быть обжаловано ответчиком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из книги «Судьба». Автор фотографии — Геннадий Егоров Ветераны завода на открытии памятника 28.10.2013 года напротив «могилы» завода

Напомним, по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая поставила перед собой целью вернуть на баланс государства имущество уничтоженного завода, работавшего с 1931 года. САЗ, выпускавший в годы Великой Отечественной войны легендарные истребители Як-1 и Як-3, был закрыт после процедур банкротства в сентябре 2012 года. Коллектив ветеранов перешёл работать на «дочернее» предприятие САЗ — завод «Сокол». В 2013 году напротив «могилы» завода в честь 75-летия первого полёта самолёта, выпущенного САЗ, был открыт памятник.

Из книги «Судьба». Автор фотографии — Геннадий Егоров Ветераны завода на открытии памятника 28.10.2013 года напротив «могилы» завода

Банкротство САЗ не обошлось без уголовных дел. С весны 2016 года и по настоящее время тянется расследование по фактам хищения имущества авиазавода и преднамеренного банкротства, до сих пор никто не привлечён к ответственности.

Ранее одним из решений судов из незаконного частного владения были истребованы два убежища, которые являлись частью корпусов САЗ.

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Но убежища — это лишь малая часть ушедшего в частные руки имущества САЗ. Решением суда от марта 2019 года из чужого владения был изъят ещё один земельный надел.

Участок общей площадью 608 кв. м находится на площади имени Г.К. Орджоникидзе, 1. По данным публичной кадастровой карты, его разрешенное использование — для многоквартирной застройки, а по документу — «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): многоквартирные дома от 9 надземных этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Кадастровая стоимость надела — 3 074 564,8 рубля.

Участок «располагается в границах земельных участков, ранее переданных в соответствии с постановлением администрации г. Саратова №37 от 22.01.1998 год Об обмене имуществом с ЗАО «Саратовский авиационный завод».

"Во исполнение вышеуказанного постановления между администрацией г. Саратова и ЗАО «Саратовский авиационный завод» был заключен договор мены №1-М/ПР от 26.01.1998 года. Закрытое акционерное общество «Саратовский авиационный завод» являлось одним из крупнейших авиастроительных предприятий России, располагающее большим технологическим, производственным и кадровым потенциалом. ЗАО «Саратовский авиационный завод» был включен в список стратегических предприятий Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 4 августа 2004 г», — отмечалось в материалах дела и уточнялось, что «переход указанных земельных участков предприятию федерального значения и нахождение на его балансе, выпускавшему оборонную продукцию, летательные аппараты, является самостоятельным и достаточным основанием для отнесения спорного земельного участка к исключительно федеральной собственности в силу закона».

О том, что в реестре зарегистрировано право на спорный участок за ООО «Геострой-Инвест», Управлению Росимущества стало известно из обращения ветерана завода Александра Бернандского, озвученного в ходе совещания в областной прокуратуре. Ведомство через суд предприняло попытку истребовать участок у ООО.

В ходе слушаний выяснилось, что спорное имущество неоднократно успело сменить владельца. 17 октября 2011 года по результатам торгов конкурсный управляющий САЗ заключил договор купли-продажи участка площадью 723 кв. м с ООО «Механо-ремонтный завод», разрешенное использование участка было «под производственные помещения». В июле 2014 года ООО заключило соглашение о перераспределении участков с ЗАО «Эрлан». В результате был образован новый надел — площадью 608 кв. м, который в апреле 2015 года был продан ООО «Геострой-Инвест».

"Вместе с тем из материалов дела и пояснений сторон следует, что постановлением администрации г. Саратова от 21.11.1994 №600−120 «О предоставлении акционерному обществу закрытого типа «Саратовский авиационный завод» фактически занимаемых земельных участков в Заводском районе» ЗАО «Саратовский авиационный завод» (далее — «САЗ») в бессрочное пользование был предоставлен земельный участок, площадью 87,4306 га, фактически занимаемый площадкой «А». Земельный участок с кадастровым номером 64:48:020314:1912, общей площадью 608 кв.м. ранее располагался в границах земельного участка, площадью 87,4306 га. по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1», — уточнялось в решении суда с добавлением, что право собственности ЗАО «САЗ» на участок площадью 874 га было зарегистрировано с 1998 года на основании постановления администрации города Саратова.

Истец отметил, что городские власти не имели права распоряжаться земельным участком, так как имущество САЗ является федеральной собственностью в силу постановления Верховного Совета РФ №3020−1 от 27.12.1991 года, как предприятие оборонного комплекса, выпускающее летательные аппараты и военную продукцию, и с момента вступления документа в законную силу — с 16 января 1992 года имущество из федеральной собственности не выбывало.

В свете этих заявлений суд посчитал необходимым дать оценку законности указанного ненормативного акта как основания возникновения права собственности спорного характера.

Суд рассмотрел все доводы и пришёл к выводу, что «на момент издания постановления администрации г. Саратова №37 от 22.01.1998 года отсутствовали правовые основания для передачи в частную собственность спорного земельного участка», а значит, данный документ «следует трактовать как не соответствующее закону и не повлекшее возникновение права собственности ЗАО «САЗ» на спорный земельный участок». Это, в свою очередь, значит, что и продавать землю конкурсный управляющий САЗ не имел права, поэтому все последующие договоры на распоряжение участком являются ничтожными.

Суд удовлетворил требование управления Росимущества и изъял из чужого незаконного владения спорный участок.

«На основании изложенного, суд приходит к выводу о правомерности удовлетворении исковых требований, поскольку в рассматриваемом случае спорный земельный участок в надлежащем порядке из федеральной собственности в собственность субъекта федерации не передавался, как и отсутствует акт приема-передачи земельного участка от Российской Федерации в собственности трудового коллектива Саратовского авиационного завода. Следовательно, из состава федеральной собственности земельный участок не выбывал», — резюмировалось в решении суда.

По словам ветерана Саратовского авиационного завода Александра Бернандского, который отработал на предприятии почти 30 лет и предлагал на месте завода открыть особую экономическую зону имени Саратовского авиационного завода, первый суд по возврату заводского имущества нужен был для создания алгоритма действий.

«После этого решения суды должны идти, как по маслу: и по земле, и по оставшимся корпусам. Цель комиссии — истребовать из чужого незаконного владения принадлежащее РФ имущество, а это весь САЗ с имуществом (200 корпусов и других сооружений) и 342 га земли, — отмечает Бернандский. — Однако уже безвозвратно уничтожены практически все корпуса — из 200 осталось пять (стоимость уничтоженного — порядка 1 млрд рублей). А на территории САЗа застроено жилыми домами порядка 70 га из 342 га. Средняя стоимость 1 га — 30 млн рублей. Это более 2 млрд рублей».

Ветеран завода уточнил, что возврату подлежат только не застроенные земли.

«Что будет на оставшейся территории собственности после истребования? Возглавляющий комиссию депутат ГД РФ Панков Н.В. в своём блоге пишет, что будет то, что решит общественность. Однако люди, живущие в районе САЗа, не верят, что у них спросят мнения, так как его не спросили и до сих пор. В нашем районе, имеющем название Заводской район г. Саратова, практически не осталось заводов. Всё уничтожено так же, как и САЗ. Безработица жуткая. Зарплаты мизерные. Средняя зарплата в Саратовской области — 25 тысяч рублей. Численность населения и, главное, трудоспособного населения снижается наиболее высокими темпами в ПФО. Молодёжь бежит из Саратовской области, т. к. нет работы. Люди хотят иметь работу, чтобы на месте САЗ были построены заводы. Тем более, что территории более 200 га достаточно, чтобы построить крупный завод, создать рабочие места».

Отметим, уже вынесенные решения судов — не единственные дела по истребованию имущества САЗ, в судах слушаются иски ещё по ряду объектов.