В США признают победу России, в России готовы ответить: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Новые санкции Евросоюза в России без ответа не останутся;
- В США считают, что Россия выигрывает санкционную войну;
- Акцию «жёлтых жилетов» во Франции поддержали свыше 30 тыс. человек;
- В России впервые сумма безналичных операций превысила сумму снятия денег с карт;
- Мэр Тамбова ушёл в отставку.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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