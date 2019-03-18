Култук, Иркутская область, 18 марта, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Проблем, связанных со строительством завода по откачке байкальской воды в угоду китайским потребителям в Култуке (Иркутская область), меньше не становится. Более того, в прошедшие выходные там загорелись Таловские болота, из-за которых к собственникам проекта и возникли главные претензии. Это выяснил побывавший в Култуке после вынесенного судебного решения иркутский учёный Виталий Рябцев. Фото‑ и видео доказательства он опубликовал в своём ЖЖ-блоге:

Виталий Рябцев Култук. Таловские болота в дыму

«Съездил сегодня в Култук. Увидел мрачную картину. Болота полыхают. Все окрестности затянуты дымом. Вчера суд вынес решение о приостановке строительства. По словам местных жителей, вечером 15 марта и начался пожар. Случайное совпадение, наверное».

Также Виталий Рябцев выяснил, что на заводском заборе за подписью администрации ООО «Аква-Сиб» приклеено объявление: «Строительство объекта «Завод по производству бутилированной воды» приостановлено на основании Кировского районного суда г. Иркутск от 14 марта 2019 года. Ведутся работы по консервации объекта незавершённого строительства, направленные на обеспечение сохранности имущества и безопасности граждан», однако строительные работы продолжались.

Виталий Рябцев Объявление о приостановке строительства завода по производству бутилированной воды на Байкале

«Как минимум на одном заводском объекте. Насколько помню, это строящаяся насосная станция. На наших глазах автокран и рабочие что-то сооружали», — отмечает иркутский учёный Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Строительство завода по производству бутилированной воды на Байкале продолжается?

Он также напомнил, что в социальных сетях сейчас идут жаркие дискуссии вокруг этого завода.

«Один из его защитников в очень агрессивной манере втолковывал мне, что китайский хозяин завода — «это даже хорошо». Мол, он будет под особым контролем, будет «ходить как по струнке». Ага, уже так и ходит, получив судебное предписание. Примерно так же «ходят по струнке» в Иркутской области китайские заготовители леса, владельцы китайских теплиц, гостиниц на Байкале. Это даже не смешно. И ведь вроде разумный человек, с большим знанием байкальских дел. Откуда эта слепота?» — задаётся вопросом Виталий Рябцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект по розливу байкальской воды в Култуке осуществляет ООО «АкваСиб», основным учредителем которой является Дацинская водная компания (КНР) и ещё 1% принадлежит российскому частному лицу.

Цитата из группы «Защитим Байкал» Трубы завода по производству байкальской бутилированной воды

Планы по строительству завода, который будет выкачивать и расфасовывать воду Байкала для китайских потребителей, были озвучены ещё в 2017 году. Но только в начале января 2019 года, когда его строительство началось ударными темпами, стал понятен масштаб ущерба, наносимого экологии этой прибайкальской территории.

Первым делом строители прорыли глубокие траншеи для водопровода. Они проходят по уникальным Таловским болотам — месту гнездования и зимовки редких птиц. В 2021 году, с выходом на полную проектную мощность, компания рассчитывает выкачивать из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Помимо очевидного вреда природе, местные жители и экологи сомневаются, что китайские инвесторы выполнят взятые на себя обязательства относительно инвестиций и рабочих мест.

14 марта 2019 года Кировский районный суд Иркутска подтвердил правоту сотрудников Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, обнаруживших грубые нарушения при строительстве завода по производству бутилированной воды в селе Култук на берегу Байкала, и вынес решение о заморозке данного проекта.

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У надзорного ведомства есть претензии и к правительству Иркутской области. Краевым чиновникам внесено представление о ненадлежащем контроле за реализацией инвестиционного проекта. Оргвыводы по поводу выявленных нарушений должны сделать и в Енисейском бассейновом водном управление (в связи с превышением квот на забор воды), а также — в муниципалитете Слюдянского района и в ООО «АкваСиб».

Напомним, два года назад губернатор Иркутской области Сергей Левченко сам же и рекомендовал включить строительство этого завода в перечень региональных инвестиционных проектов. Но после того, как история с незаконным строительством получила широкий общественный резонанс, глава региона вдруг кардинально поменял своё мнение, заявив об отсутствии перспектив у култукского проекта.

Петиция в защиту Байкала и против строительства завода в Култуке набрала уже более 900 тысяч подписей. На 24 марта 2019 года общественники и экологи запланировали проведение всероссийской акции.