Москва, 18 марта, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Самый высокий уровень безработицы в России — в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Туве. Таковы данные исследования РИА Рейтинг за период с ноября 2018 года по январь 2019 года, опубликованные 18 марта.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В Ингушетии отношение численности безработных к численности рабочей силы составляет 26,3%, при этом на 100 открытых вакансий приходится почти 14,9 тыс. безработных. В Карачаево-Черкесии и Туве безработица составляет 16,2% и 14,9% соответственно.

Высокий процент безработных — от 13,7% до 10,7% — также в Дагестане, Чечне, на Алтае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Забайкалье показатель составляет 10%, в остальных регионах он ниже.

Самая низкая безработица в Москве — 1,2%. Здесь на сотню вакансий приходится 59 безработных. Низкие показатели — в Санкт-Петербурге (1,4%), Ямало-Ненецком автономном округе (2,2%), Хабаровском крае и Югре (по 2,5%).

Рейтинг составлен на основании данных Росстата. Чукотка в рейтинг не вошла из-за отсутствия релевантных данных.

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