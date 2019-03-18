Казань, 18 марта, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Находящиеся под внешним управлением АО «Казанский завод синтетического каучука», чьего спасения намерены добиваться Минпромторг РФ и госкорпорация «Ростех», потребовало с другой госкорпорации — «ВЭБ.РФ» (ранее Внешэкономбанк) свыше 3,7 млрд рублей. Подробности иска неизвестны, так как дело пока не принято к производству Арбитражным судом Москвы, куда обратился истец, но именно ВЭБ выступал заимодателем по амбициозному химическому проекту, с участия в котором и начались проблемы у АО, когда инвестор из-за разногласий по стоимости приостановил многомиллиардные транши, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 14 марта 2019 года, сумма исковых требований — 3 704 548 205,48 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2010 году в Казани на базе предприятия, которое через несколько лет будет праздновать свой 100-летний юбилей, АО «Казанский завод синтетического каучука», создали АО «КЗСК-Силикон», акционером которого с долей более 48% выступило правительство РФ.

«Дочка» КЗСК должны была выступить оператором по созданию промышленных мощностей по производству метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Авторы проекта заявляли, что он не имеет аналогов в СНГ.

Финансировать реализацию проекта должен был казанский банк «Спурт», через председателя правления Евгению Даутову аффилированный с КЗСК, и ВЭБ, на который должна была прийтись основная доля финансов. ВЭБ, выплатив 3,4 из 7,8 млрд рублей, приостановил финансирование, так как возникли разногласия по стоимости стройки.

Недофинансирование проекта привело к остановке работ, долгам перед подрядчиками, и в итоге один из них обратился в суд с иском о банкротстве АО «КЗСК-Силикон». Компания была признана банкротом и на сегодня находится на этапе конкурсного производства. Заявление малоизвестной компании из Казани о готовности погасить все долги данного АО дальше обещания не пошли, АО «КЗСК-Силикон» по-прежнему находится в стадии банкротства. В конце января 2019 года прошло собрание комитета кредиторов, на котором был принят порядок реализации имущества. Его цена составила свыше 2,594 млрд рублей. В феврале срок конкурсного производства продлили — до 6 августа 2019 года.

Само АО «КЗСК», обратившееся с заявлением о собственном банкротстве при появлении финансовых проблем, на сегодня на этапе внешнего управления, но завод, входящий в список стратегических предприятий России, решено спасать силами «Ростеха» и Минпромторга РФ. В середине марта 2019 года временный управляющий КЗСК Павел Медведев обратился в суд с заявлением о признании недействительными 16 сделок поручительства по долгам третьих лиц, что были заключены между АО и аффилированным с ним банком «Спурт».

Банк «Спурт» на сегодня лишён лицензии и обанкрочен, а Евгения Даутова — акционер КЗСК — проходит фигурантом ряда уголовных дел.

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