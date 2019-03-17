Минск, 18 марта, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Телеканал «ОНТ» вчера, 17 марта, в воскресной итоговой за неделю программе «Контуры» сообщил телезрителям о том, что в свое время «белорусские земли были захвачены Российской империей». Репортаж был посвящён белорусской конституции.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Из репортажа телезрители узнали о том, что «Статут Великого княжества Литовского» (впервые издан в 1529 году) был написан на «старобелорусском языке», а сам памятник кодифицированного права был «первой конституцией в мире». Ведущие пропагандистской программы после сюжета отметили, что первой конституцией в мире всё же считается Конституция США.

Вопрос об «оккупации» белорусских земель Российской империей ранее часто поднимался местными националистами-русофобами и лишь в последние годы робко артикулируется на официальном уровне. При этом официально пока нет отказа от тезиса об образованной 1 января 1919 года БССР как первом белорусском государстве.

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Тем не менее соответствующая работа проведена, и уже в пятитомной «Истории белоруской государственности», которая с 1 сентября будет изучаться в белорусских вузах, утверждается, что существовали «национальные формы государственности — это «Белорусская народная республика», Белорусская Советская Социалистическая Республика и Республика Беларусь».

Идеологи и участники проекта фейковой «БНР» рассматривали Россию как оккупанта и просили германского кайзера о протекторате. После Первой мировой войны этот же тезис проговаривался националистами в эмиграции и коллаборационистами (в том числе деятелями «БНР») во время Великой Отечественной войны.

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Тезис о «российской оккупации» прочно вошёл в националистический дискурс постсоветских республик и неоднократно в разных странах озвучивался даже на официальном уровне. Однако в Белоруссии — части Союзного государства, образованного вместе с Россией, такие обороты на официальном уровне звучат крайне редко. Как правило, это происходит в локальных аудиториях и на Россию чаще всего намекают.

Нынешний казус может быть связан с очередным обострением отношений между Минском и Москвой, которая не собирается выплачивать Белоруссии «компенсацию» за изменение российского налогового законодательства в области нефти.

Кроме того, посол России в Белоруссии, спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич в опубликованном 14 марта интервью РИА «Новости» основательно прошёлся по националистическим и экономическим мифам, насаждаемым властью в белорусском обществе, вызвав тем самым крайне нервную реакцию руководства постсоветской республики.

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Воскресная итоговая программ государственного телеканала не содержала ни упоминания о резонансном интервью Михаила Бабича, ни о крайне резком («хамском», как отметили в белорусских и российских соцсетях) комментарии не читавшего, но осудившего это интервью пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза. Возможно, госагитпроп Белоруссии решился на подобного рода колкости из-за отсутствия аргументов для конструктивного диалога.