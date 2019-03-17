Киев, 17 марта, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Власти Украины, которые фактически отказались от продления договора о дружбе с Россией, допустили стратегическую ошибку. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

«Это ошибка президента Украины, ошибка парламента, — сказал он. — Мы фактически отказались от продления большого договора».

Медведчук уточнил, что при отсутствии этого договора изменится статус правовой защиты около 2−3 млн граждан Украины, которые работают на территории РФ. По его словам, официальный Киев оставил «без защиты» этих людей, не нашедших работу на родине.

По его словам, после 1 апреля Украина также будет единственной страной в Европе, которая не «урегулировала свои границы» с соседним государством.

«Главное, что было в большом договоре, — это гарантирование признания территориальной целостности и границ между РФ и Украиной», — напомнил Медведчук.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 г. президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ, который действует с 1998 г.